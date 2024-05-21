Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Кошти підуть на компенсації громадянам вартості зроблених ремонтів у будинках, які постраждали від війни.

Програма “єВідновлення” працює вже рік. За цей час програмою скористалося понад 57 000 українців, чиє житло було повністю або частково зруйноване під час бойових дій.

Сума виплачених компенсацій від держави – понад 11 млрд грн.

З них 5,8 млрд грн – це кошти на ремонти, ще 5,6 млрд грн – на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.

Вже 2800 сімей через сертифікати придбали житло.