Про це повідомляє портал “Судова влада”.

Зазначається, що суд надав дозвіл двом чоловікам 2000 та 1981 років народження, які були засуджені за крадіжки до повномасштабного вторгнення. Кожен із них придатний до служби за здоров’ям, пройшов психологічний відбір і має достатній рівень фізичної підготовки, що є одними з основних умов для звільнення та мобілізації. Тепер чоловіки служитимуть у Національній гвардії України.

Суд також постановив встановити над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Лише за сьогодні, 22 травня, Хмельницький міськрайонний суд провів розгляд 50 подань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби. Про результати цих засідань проінформують окремо.