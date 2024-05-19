В Одеській області адміністративна будівля пошкоджена внаслідок падіння уламків ворожих дронів, а в Одесі уламки впали на подвір'я у житловому кварталі.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Україну вночі атакували російські дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 у південних регіонах. Битва між силами протиповітряної оборони тривала понад шість годин. Сили протиповітряної оборони півдня знищили 24 ударні дрони, з яких 20 були знайдені на Одещині, три – у Херсонській області та один – у Миколаївській області.

Внаслідок падіння уламків в Одеській області пошкоджена адміністративна будівля. У Одесі уламки впали на подвір’я в житловому кварталі, але ніхто не постраждав. Зранку 19 травня російські війська запустили розвідувальний дрон “Орлан-10” на Одещину, але його було знищено Силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що вже з початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 541 обстріл позицій наших військ. Також застосували 37 ударних дронів-камікадзе. Силами оборони Ураїни було також знищено морський тральщик “Ковровець”.