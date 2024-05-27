Про це повідомив губернатор Андрій Кличков.

«Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста. У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА», – повідомив Кличков, додавши, що на місці події загинув водій пожежної частини, поранень зазнали ще троє рятувальників.

За останні кілька місяців зросла кількість атак безпілотників на на нафтопереробні заводи Росії та в цілому паливну інфраструктуру РФ.

Київ підтвердив причетність до частини з них. Ці удари, ймовірно, є частиною спроби зменшити постачання палива російським військовим, а також могли б скоротити доходи від експорту, які Москва використовує для фінансування війни.