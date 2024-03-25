Як зазначає ДСНС, внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі Києва.
Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути ще люди. У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.
Наразі відомо про 7 постраждалих. З них двоє – в лікарні.
Редакція нашого видання поспілкувалася з рятувальниками ДСНС на місці подій, а саме під час робіт із ліквідації наслідків в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
“Додзвонилися до постраждалої жінки, вона сказала, що все в порядку. Також була дівчина на третьому поверсі, її одразу зняли та доправили до медичних працівників. Вони передали дитину швидкій допомозі. Далі обійшли інші поверхи будівлі та суміжні будинки, нікого з постраждалих осіб більше не було виявлено“, – зазначив працівник ДСНС.
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