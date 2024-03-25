Наразі відомо про 7 постраждалих, двоє з яких було госпіталізовано.

Як зазначає ДСНС, внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі Києва.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути ще люди. У будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

Наразі відомо про 7 постраждалих. З них двоє – в лікарні.

Редакція нашого видання поспілкувалася з рятувальниками ДСНС на місці подій, а саме під час робіт із ліквідації наслідків в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

“Додзвонилися до постраждалої жінки, вона сказала, що все в порядку. Також була дівчина на третьому поверсі, її одразу зняли та доправили до медичних працівників. Вони передали дитину швидкій допомозі. Далі обійшли інші поверхи будівлі та суміжні будинки, нікого з постраждалих осіб більше не було виявлено“, – зазначив працівник ДСНС.