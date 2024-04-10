В США стурбовані, що їхні безпілотники провалили місію в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal, поспілкувавшись з керівниками компаній, українськими військовими, урядовцями й експосадовцями оборони США.

Вони кажуть, що під час повномасштабної російсько-українській війни дрони американського виробництва показали себе як дорогі, ненадійні та складні в ремонті, Це стосується і безпілотників компанії Skydio з Кремнієвої долини, яка відправила в Україну сотні своїх найкращих екземплярів.

Співбесідники видання додають, що безпілотники Skydio збивалися з курсу, втрачалися, їх долали російські засоби радіоелектронної боротьби.

Видання зазначило, що більшість малих дронів, розроблених американськими стартапами, не пройшли випробувань на полі бою. Для Пентагону, який потребує надійного постачання тисяч малих безпілотників, це теж погана новина.

Україна, не маючи рішень на Заході, звернулася до більш дешевої китайського продукту, щоб поповнити арсенал дронів.

Генеральний директор Skydio Адам Брай визнав, що його безпілотники виявились марними.

Видання з посиланням на українську владу зазначає, що американські безпілотники є крихкими і нездатними подолати російські технології глушіння і відключення GPS. Іноді вони не могли злітати, виконати місію або повернутися. Часто американські дрони не можуть літати на заявлені відстані або нести значне корисне навантаження.

Керівники американських компаній-виробників безпілотників заявили, що для них стало сюрпризом розгортання радіоелектронної війни в Україні.

Проте ЗСУ знайшли способи отримати велику кількість безпілотників, а також запчастини до них з Китаю. Військовослужбовці використовують готові китайські безпілотники, переважно компанії SZ DJI Technology.

Крім того, як пише WSJ, Україна розвинула свою індустрію безпілотників з використанням компонентів з Китаю. Українські заводи випускають сотні тисяч невеликих дешевих дронів, що здатні нести вибухівку. Вона також виробляє крупніші безпілотники, які можуть завдавати ударів вглиб території Росії і вражати її кораблі у Чорному морі.

Видання зауважило, що ЗСУ витрачають близько 10 тисяч безпілотників на місяць, чого вони не могли б робити, якби були змушені купувати дорогі та ненадійні американські дрони.