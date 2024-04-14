У неділю, 14 квітня, близько 08:00 окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку. Водій транспортного засобу загинув.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Цього ж дня російські війська вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки троє чоловіків — 47, 57 та 64 років — зазнали осколкових поранень. Також ворог у неділю здійснив обстріл селища Очеретине у Донецькій області, скинувши авіабомбу на п’ятиповерхівку. Внаслідок руйнувань будинку загинула 67-річна жінка.

Нагадаємо, що ввечері суботи, 13 квітня, армія країни-терориста завдала ударів по селу Веселе Липецької громади Харківської області. Загинули двоє цивільних – чоловік та жінка. Повністю зруйновано приватний будинок. Загиблих деблокували з-під завалів.