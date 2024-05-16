Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
“В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива – таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів”, – повідомив він.
Зазначається, що встановленням таксофонів займається так зване мінцифри “ЛНР”. Один апарат припадає на декілька тисяч населення.
“Зокрема, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстерні служби”, – додав Лисогор.
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