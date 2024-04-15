Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону.
Дехтяренко зазначив, що Sea Baby-2024 є більш смертоносним, ніж попередні версії.
«СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря», — сказав речник.
Наразі СБУ використовує два типи морських дронів — це Sea Baby та Мамай. Українські дрони, за словами Дехтяренка, виготовлені з радіопоглинаючого матеріалу, тому є непомітними для систем спостереження ворога.
«Вартість дронів СБУ оцінюється у 8,5 мільйонів гривень, тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів», — зазначив речник.
Вперше Служба безпеки використала український морський дрон для атаки на кораблі у Севастопольській бухті у жовтні 2022 року, тоді було пошкоджено чотири російські кораблі. Усього дрони СБУ уразили 11 кораблів РФ і Кримський міст.
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