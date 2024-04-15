Україна у 2024 році модернізувала морські дрони Sea Baby. Відтепер вони здатні доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону.

Дехтяренко зазначив, що Sea Baby-2024 є більш смертоносним, ніж попередні версії.

«СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря», — сказав речник.

Наразі СБУ використовує два типи морських дронів — це Sea Baby та Мамай. Українські дрони, за словами Дехтяренка, виготовлені з радіопоглинаючого матеріалу, тому є непомітними для систем спостереження ворога.

«Вартість дронів СБУ оцінюється у 8,5 мільйонів гривень, тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів», — зазначив речник.

Вперше Служба безпеки використала український морський дрон для атаки на кораблі у Севастопольській бухті у жовтні 2022 року, тоді було пошкоджено чотири російські кораблі. Усього дрони СБУ уразили 11 кораблів РФ і Кримський міст.