У застосунку Дія вже доступні документи про освіту: диплом, атестат чи свідоцтво.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Освітні документи вже в Дії. Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати й просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою – в Дії, – написав міністр.

Для того, щоб документи з’явилися в Дії необхідно оновити застосунок. Додавати документи вручну не потрібно – вони підтягнуться автоматично, але за умови, що інформація про вашу освіту є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Користуватися освітніми документами можна й тоді, коли вступаєте до вишу або влаштовуєтесь на роботу.