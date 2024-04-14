Це спільний проєкт Збройних сил України й Міністерства стратегічних галузей промисловості. Мета проєкту — скоротити час для виробництва і тестування зброї.

Про це повідомив заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко, передає Центр стратегічних комунікацій Збройних сил.

“Будь-який виробник на будь-які стадії виробництва його зразка матиме можливість звернутись до ЗСУ й отримати час та дату коли він зможе прибути зі своїм зразком”, — сказав Лебеденко.

За його словами, у межах “Залізного полігону” планується створити три напрямки: випробування роботизованих систем, безпілотників та систем РЕБ.

“Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів… У нас є план, щоб через місяць він почав працювати”, – сказав заступник Головнокомандувача ЗСУ.