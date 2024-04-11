Юрій Содоль зазначив, що зараз очолює оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» у складі Харківської, Донецької, Луганської областей.

“Противник перевищує нас у 7-10 разів, у нас брак особового складу. У деяких відділеннях у нас залишилося по два, в деяких по три-чотири людини, тоді як за статутами їх мало бути 8-10. За тактичними нормативами, це відділення має гарантовано обороняти 100 метрів фронту. Якщо є двоє, вони можуть обороняти 20 метрів фронту. Виникає питання, кому обороняти ще 80 метрів фронту”, – висловився Содоль.

“Бригада, яка мала б обороняти до 15 кілометрів фронту, з такою укомплектованістю може тримати лише п’ять, а іноді й менше кілометрів. При нормальній забезпеченості особовим складом, ці дві додаткові бригади могли б відпочивати й готуватися, або входити в ударне угруповання для подальшого наступу. Але замість цього бригади тримають фронт”, – розповів Командувач Об’єднаних сил.

Юрій Содоль далі зазначив, що замість однієї бригади змушені ставити три. А ті дві бригади могли б бути у тиловій смузі, де особовий склад міг перепочити, доукомплектуватися, отримати зброю, пройти нормальну підготовку, щоб замінити ту бригаду або створити ударне угруповання.

“Тому я дуже прошу, прийміть цей закон – він нам дуже потрібен. Ми тримаємо оборону з останніх сил”, – підкреслив Содоль.

Він додав, що Збройні Сили не підведуть не тільки депутатів, а й увесь український народ.