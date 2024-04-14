Загалом за тиждень російські терористи використали проти України вже майже 130 "шахедів", понад 80 російських ракет і майже 700 керованих авіабомб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, більшість ворожих “шахедів” та ракет вдалося збити. Водночас ситуація із керованими авіабомбами значно складніша, зауважив президент.

“Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди. На жаль, допомога Україні досі обмежена, а російська держава досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів. У кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, – які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії”, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що у російських “шахедах” виявлено компоненти, вироблені у вільному світі, й наголосив на неприпустимості потурання агресору.

“Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви”, – сказав глава держави.

У промові він згадав сьогоднішні атаки ворога по Дніпру, Нікополю, Покровську та іншим містам Донеччини, Харківщини, Херсонщини та Сумщини. Він констатував, що є поранені й загиблі, і висловив співчуття всім, хто втратив рідних.