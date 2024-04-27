Про це було повідомлено на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Під час візиту до Японії українська делегація, яку очолює Міністр енергетики Герман Галущенко, зустрілася з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії (JICA).

Міністр висловив свою вдячність Японії та JICA за фінансову та технічну підтримку українського енергетичного сектору, зокрема надані газові турбіни та трансформатори. Він підкреслив, що японська сторона є одним з провідних постачальників допомоги в цьому напрямку.

Глава Міненерго повідомив японській стороні про ситуацію в українській енергосистемі після останніх російських масованих атак, а також ознайомив їх з потребами енергетичного сектору.

«Ключові завдання – це максимально швидко до зими збільшити потужності генерації і замінити пошкоджені автотрансформатори, щоб забезпечити стабільність передачі електроенергії. Найшвидший спосіб наростити генерацію – це газотурбінні і газопоршневі установки. Важливим є також забезпечення мобільними генераторними установками великої потужності», – зазначив Герман Галущенко.

Під час зустрічі було узгоджено постачання до України понад 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт. В лютому 2024 року JICA і Уряд України підписали угоду про надання грантової допомоги в розмірі до 15,8 млн японських ієн для Програми екстреного відновлення (Фаза 3). Угоди про грантову допомогу для першої та другої фаз цієї програми було підписано навесні 2023 року на суму 22,44 мільйонів ієн і 53,072 мільйони ієн відповідно.

Японія надала різноманітне обладнання для задоволення потреб нашого енергосектору. Серед переданих предметів є автотрансформатори, газові турбіни, захисні споруди, генератори, великі трансформаторні підстанції та енергетичне обладнання для відновлення зруйнованих об’єктів електроенергетики. Також було передано автомобільне обладнання, кабелі, зварювальні апарати, акумулятори, трансформатори різних типів, опори та комплектні трансформаторні підстанції. Крім того, Японія надала обладнання для ліквідації наслідків повені, що виникла внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.