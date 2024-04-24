Про це повідомила пресслужба Міноборони.
“Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами”, — сказав заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.
Формат коаліцій спроможностей створили у 2023 році для більш ефективного надання допомоги від країн-партнерів, повідомляють у відомстві.
Наразі вже створено 8 коаліцій, серед них коаліція авіаційних спроможностей, коаліція протиповітряної і протиракетної оборони.
“За процедурою, на чолі кожної із восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці. Таким чином, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн як Японія та Австралія”, — йдеться в повідомленні відомства
“У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікується у так званий “Рамштайн 2.0″. Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі і відповідно до сформованої потреби”.
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