Японія продовжить суворі санкції проти Росії та запевняє у непохитній підтримці України.

Про це повідомляє Deutsche Welle,

Як повідомляється, політики домовилися модернізувати спільні командні системи з “суто оборонною” метою. Також у співпраці з Австралією США та Японія планують розгортання архітектури захисту від ракет.

Джо Байден підкреслив, що країни будують “виключно оборонний альянс, який зосереджений на захисті та готовності до викликів”. Основними загрозами було визначено Китай та КНДР.

Згадали під час спільної пресконференції і про війну в Україні. Очільник японського уряду заявив, що нинішня ситуація в нашій державі може повторитися у Східній Азії. Тож питання України “є власною проблемою і для Японії, яка висловлює рішучість продовжити суворі санкції проти Росії та зберігати непохитну підтримку України”.