Про це повідомив Віталій Глагола.
Після збиття, як зазначається, водій просто втік. Інцидент трапився 24 травня, близько 18:00.
“Авто зареєстроване на Демʼянчука Івана Васильовича, 26/12/1981. Саме цей чоловік фігурує у ЗМІ, як «Керівник офісу реформ на Закарпатті» у 2018 році.
Яку посаду він займає на цей час – встановити поки не вдалось”, — цдеться в повідомленні.
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