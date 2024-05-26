Про це повідомив Віталій Глагола.

Після збиття, як зазначається, водій просто втік. Інцидент трапився 24 травня, близько 18:00.

“Авто зареєстроване на Демʼянчука Івана Васильовича, 26/12/1981. Саме цей чоловік фігурує у ЗМІ, як «Керівник офісу реформ на Закарпатті» у 2018 році.

Яку посаду він займає на цей час – встановити поки не вдалось”, — цдеться в повідомленні.

  • У 2023 році сталося на 30% більше ДТП, ніж у 2022
  • ДТП в Миколаївській області. Є постраждалі
  • Пʼяний голова райдержадміністрації Броварів Майбоженко Володимир вчинив наїзд на натовп людей