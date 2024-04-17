Про це повідомляє генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
“Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації та імпорту. Тому, щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19 до 22, а прання і пилососіння перенести на інші години”, – йдеться у повідомленні.
Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00.
Бажано не вмикати в цей період потужних електроприладів, або користуватися ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти важкий період.
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