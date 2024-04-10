Компанія Yasno оголосила про нову пропозицію для своїх клієнтів, яка полягає у можливості обміняти бонуси від YASNOЛОВ на знижки в супермаркетах "Сільпо".

Про це повідомили в YASNO.

Клієнти, які мають бонуси, можуть отримати знижку на наступні покупки в мережі “Сільпо” та “Le Silpo” в обмін на балобонуси у програмі Рахунок.

Наприклад, при наявності хоча б 55 бонусів, клієнт отримує автоматично 110 гривень знижки на покупки у супермаркетах “Сільпо”. Для використання знижки необхідно здійснити покупку на суму не менше 1499 гривень в одному чеку.

Крім того, бонуси можна використовувати і на доставку онлайн-замовлень у мережі “Сільпо”.

“Промокоди діють від 14 до 30 днів з моменту активації у Власному Рахунку. А ще знижки не розповсюджуються на тютюнові вироби та подарункові сертифікати”, — уточнили в повідомленні.

Компанія Yasno є постачальником електроенергії, газу та енергоефективних рішень для підприємств і власників електрокарів, і наразі користується популярністю серед 3,5 мільйонів українців.