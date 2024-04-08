ВАКС оголосив вирок колишньому директору Чернівецького перинатального центру, якого викрили на спробі підкупу посадовців обласної ради.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Як зазначається, чоловіка викрили на спробі підкупу у квітні 2021 року. Посадовець за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тис. доларів.

“Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав ексдиректора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. За вироком суду особі призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід, який було застосовано до особи“, – йдеться у повідомленні.

Крім того, суд конфіскував у дохід держави і предмет неправомірної вигоди, а саме 12 тис. доларів.

Водночас у Центрі протидії корупції зазначили, що йдеться про Дмитра Манчуленка.