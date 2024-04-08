За декларацією міністра фінансів Сергія Марченка, який закликав українців не купувати автівки під час війни, його дружина Марина Марченко з початку минулого року користується автомобілем MINI Cooper SE.

Ця інформація стала відома з декларації міністра.

Дружина Марченка отримала цю машину у січні 2023 року, як повідомляється.

Також вона заробила за минулий рік майже 2 мільйони гривень як фізособа-підприємець та отримала зарплату в медичному закладі на суму близько 605 тисяч гривень.

До того ж, Сергій Марченко володіє автомобілем Audi A6 2017 року випуску, а також у сім’ї є дві квартири у Києві, а третю вони орендували у січні 2023 року.

У пари також є грошові активи на суму 68 тисяч гривень та $10 тисяч готівкою.