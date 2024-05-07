Співачка вирушає у тур містами США та Канади. Перед цим вона завітала до Валерія Залужного, щоб ексголовком залишив свій підпис на благодійних лотах, які Федишин буде розігрувати серед глядачів під час виступів. Зокрема, Залужний підписав 25 українських прапорів, які Ірина продаватиме на підтримку ЗСУ.

“Перед поїздкою у тур Америкою і Канадою мала честь зустрітися з “залізним генералом”. Валерій Залужний побажав успіхів у турі та підписав сувеніри для моїх прихильників за океаном”, – зазначила Федишин.

Також артистка поділилася, що Залужний є прихильником її творчості. Тому Федишин вручила йому футболку з власним підписом.