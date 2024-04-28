Твердження російської пропаганди, що Президент України Володимир Зеленський дав наказ про арешт колишнього головного командувача ЗСУ Валерія Залужного через політичну конкуренцію - неправдиве.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Прокремлівські Telegram-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що Зеленський віддав наказ СБУ тримати ексголовкома ЗСУ Залужного під посиленою охороною. У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що цей фейк поширювався ще у 2023 році, коли стверджували, що Залужного і Сирського заарештували за незгоду з позицією Президента України.

Насправді, Залужного не брали під арешт, а після його звільнення з посади головкома Зеленський погодив його кандидатуру на посаду посла у Великій Британії. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що перевагою Залужного на цій посаді буде його військовий бекграунд.

“Такий фейк — це чергова спроба пропаганди підживити наратив про “конфлікт Зеленського і Залужного”, — йдеться у дописі.

Раніше у МЗС було повідомлено, що президент Володимир Зеленський схвалив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після кількох розмов з генералом особисто переконався, що Валерій Залужний має справжнє покликання до виконання обов’язків дипломата.