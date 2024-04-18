Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
“Найбільше постраждало дітей у таких областях:
Донецькій — 529, Харківській — 346, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 131, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 103″, — йдеться в повідомленні.
В ОГПУ зазначили, що наприкінці 15 квітня 9-річний хлопчик загинув під час обстрілу міста Токмак у Запорізькій області, а 16-річна дівчина постраждала від обстрілу села Кізомис у Херсонській області.
Також 17 квітня унаслідок обстрілу військами Російської Федерації міста Чернігів постраждали четверо дітей у віці від 13 до 17 років.