Про це йдеться на сайті журналу.
До списку потрапив і один українець — глава Офісу Президента Андрій Єрмак, який також увійшов до категорії Лідери.
Есе про керівника Офісу Президента України написав колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен, який працює із Єрмаком у робочій групі з безпеки та євроатлантичної інтеграції України. Есе про Навальну — віцепрезидентка США Камала Гарріс.
За три дні після смерті Олексія Навального, його дружина записала відеозвернення, в якому розповіла, що «продовжить його справу». Вона також звинуватила російського диктатора Росії Володимира Путіна у вбивстві Олексія Навального.
У 2022 році на обкладинці журналу Time з’явилася Олена Зеленська. У номері їй присвятили статтю під назвою “Her private war” – “Її особиста війна”. Тоді ж “людиною року” було названо Володимира Зеленського.
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