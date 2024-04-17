Про це йдеться на сайті журналу.

До списку потрапив і один українець — глава Офісу Президента Андрій Єрмак, який також увійшов до категорії Лідери.

Есе про керівника Офісу Президента України написав колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен, який працює із Єрмаком у робочій групі з безпеки та євроатлантичної інтеграції України. Есе про Навальну — віцепрезидентка США Камала Гарріс.

За три дні після смерті Олексія Навального, його дружина записала відеозвернення, в якому розповіла, що «продовжить його справу». Вона також звинуватила російського диктатора Росії Володимира Путіна у вбивстві Олексія Навального.

У 2022 році на обкладинці журналу Time з’явилася Олена Зеленська. У номері їй присвятили статтю під назвою “Her private war” – “Її особиста війна”. Тоді ж “людиною року” було названо Володимира Зеленського.