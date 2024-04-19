Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд на засіданні Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає Укрінформ.

“Російські атаки вкотре не змогли зламати український дух. І Україна не залишиться наодинці з цими викликами. Велика Британія активізує зусилля на підтримку України і виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору”, – сказав Голланд.

Він зазначає, що Британія продовжить працювати з партнерами з G7+, щоб допомогти Україні відновити, захистити та розбудувати свою енергетичну систему.

“Велика Британія прагне надати Україні підтримку, необхідну для її самозахисту та витіснення Росії з суверенної території України. Це єдиний шлях до справедливого і тривалого миру”, – наголосив посол Великої Британії в ОБСЄ.

У своєму виступі він також засудив бомбардування Росією українських міст та енергетичної інфраструктури, що відбувається з “повною зневагою до людського життя і міжнародних норм і законів, яких Росія обіцяла дотримуватися”.