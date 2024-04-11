За останні десятиліття Україна стикається з серйозною демографічною кризою, яка особливо вражає покоління здорових чоловіків віком до 30 років, яких зараз найменше за всю історію незалежності країни.

Про це пише The New York Times.

В 1991 році в середньому на одну матір припадало 1,9 дитини. Упродовж наступних 10 років народжуваність знизилася до 1,1 дитини.

«У 1990-х роках заощадження зникли, а зарплати знецінилися в умовах економічної кризи. У повітрі зависла невизначеність та невпевненість у майбутньому, яка «вплинула на репродуктивну поведінку населення», – пояснює Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи.

Зміни до військової політики, котрі відбуваються останнім часом, зокрема зниження призовного віку для чоловіків з 27 до 25 років, можуть лише поглибити цю проблему, наголошують журналісти.

Демографічна криза в Україні має серйозні наслідки: народжуваність вже майже вдвічі зменшилася з початку повномасштабного вторгнення, а близько 800 тисяч українок віком від 18 до 34 років виїхали за кордон, переважно до країн Європейського Союзу.

Відсутність цієї групи населення відіграє важливу роль в українській демографії, навіть більшу, ніж призов чоловіків до військової служби, підсумували у матеріалі.