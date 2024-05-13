Уряд зареєстрував у Верховній Раді України законопроект, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

За його словами, уряд вніс у Раду законопроєкт “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку”.

Пропонують такі ставки акцизного податку:

бензин – 359 євро за тисячу літрів;

дизель – 330 євро за тисячу літрів;

газ – 277 євро за тисячу літрів.

До того ж документ передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із 1 липня 2024 року до грудня 2027 року.

Нині акцизи становлять:

бензин – 215,5 євро за тисячу літрів;

дизель – 139,5 євро за тисячу літрів;

газ – 70 євро за тисячу літрів.

Зауважимо, що про плани уряду підвищити акциз стало відомо 10 травня. Тоді Кабмін схвалив відповідний проєкт змін до Податкового кодексу.