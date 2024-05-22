Верховна рада на засіданні 22 травня проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій.

Відповідне рішення підтримали 277 депутатів. Про це повідомляє нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко.

До складу ТСК увійшли вісім депутатів від “Слуги народу” та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ.

Головою комісії призначили представника “Слуги народу” Миколу Задорожнього, повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

Він зазначив, що до повноважень ТСК відноситься вивчення обставин та підготовки щодо:

потреб сектору безпеки і оборони у безпілотних літальних апаратах та формування державного замовлення на виробництво та закупівлю безпілотних літальних апаратів;

аналізу практики розподілу, передачі, постачання та взяття на баланс безпілотних літальних апаратів військовим частинам та підрозділам ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

облаштування фортифікаційних споруд, інженерних загороджень на лінії зіткнення та цільового використанням коштів виділених на їх облаштування.

Нагадаємо, що вчора, 21 травня, депутати “Євросолідарності” заблокували трибуну ВР, вимагаючи винести на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП та створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій і дронів.