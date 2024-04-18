Водночас він сказав, що цього тижня спостерігається значне похолодання, а тому споживання електроенергії зростає.
“На тлі багатьох пошкоджених електростанцій маємо дефіцит потужності, тому застосовуємо аварійну допомогу з ЄС. На вечір, за нашими прогнозами, доведеться також застосувати певні обмеження промисловості”, – пояснив Кудрицький.
Він закликав українських громадян і бізнес обмежити електроспоживання, особливо з 19:00 до 22:00. При цьому відключень світла у побутових абонентів не планується.
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