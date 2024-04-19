Так вважає експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

«Насправді відключення можуть початися вже із середини травня, якщо прийде тепло. Якщо літо буде прохолодним, то для побутових споживачів відключень може і не бути.

Але це дуже оптимістичний сценарій, думаю, що літо буде звичайним, тому обмеження будуть – недовгі, до двох годин і не щодня», — прогнозує експерт.