Так вважає експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.
«Насправді відключення можуть початися вже із середини травня, якщо прийде тепло. Якщо літо буде прохолодним, то для побутових споживачів відключень може і не бути.
Але це дуже оптимістичний сценарій, думаю, що літо буде звичайним, тому обмеження будуть – недовгі, до двох годин і не щодня», — прогнозує експерт.
Нагадаємо, голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький закликав українців обмежити електроспоживання у часи пік, особливо із 7 до 10 вечора.
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