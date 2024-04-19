Юрій Корольчук

Так вважає експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

«Насправді відключення можуть початися вже із середини травня, якщо прийде тепло. Якщо літо буде прохолодним, то для побутових споживачів відключень може і не бути.

Але це дуже оптимістичний сценарій, думаю, що літо буде звичайним, тому обмеження будуть – недовгі, до двох годин і не щодня», — прогнозує експерт.

Нагадаємо, голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький закликав українців обмежити електроспоживання у часи пік, особливо із 7 до 10 вечора.

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