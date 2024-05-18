Про це повідомляє Генштаб у Facebook.
Знищено 13 ударних БПЛА типу «Shahed».
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Станом на 07:30 18.05.2024
В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)”, – заявляє Генштаб.
В Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед них 1 – носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
до Азовського моря – 4 судна; з них 2 рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
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