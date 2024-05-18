Уночі, 18 травня 2024 року, окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

Знищено 13 ударних БПЛА типу «Shahed».

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Станом на 07:30 18.05.2024 В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні

“РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)”, – заявляє Генштаб.

В Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед них 1 – носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет. За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 4 судна; з них 2 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.