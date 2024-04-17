Військовий навчальний заклад було створено у 2016 році й тепер цей проєкт перетворився на середовище, ще готують кращих кадрів для нової української армії.

Про це йдеться на офіційній сторінці 3-ої ОШБр.

“У 2016 році її було засновано на ідеях добровольців, принципах професіоналізму та світових військових стандартах. За вісім років вишколів проєкт перетворився на ковальню кращих кадрів, офіцерів і командирів нової української армії. Ми впевнені у підготовці кожного бійця, який сьогодні проходить через навчання у військовій школі. У них найкращі вчителі!”, — йдеться у привітанні командира Третьої штурмової бригади ЗСУ Андрія Білецького.

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Відомо, що перший курс у 2016 році було набрано з понад півсотні добровольців полку “Азов”, які на той час мінімум рік провели в зоні АТО та брали безпосередню участь в бойових діях. Серед охочих провели серйозний відбір за інтелектуальними та фізичними показниками. Майбутніх сержантів навчали досвідчені військові інструктори та спеціалісти з Грузії, які свого часу пройшли як радянську військову школу, так i натівську та мали за плечима роки досвіду практичної служби, в тому числі у гарячих точках.

Засновником і командиром військової школи є Гіоргі Купарашвілі — колишній командир грузинського спецназу, учасник кількох війн новітнього часу. Грузинський військовий доброволець приїхав до України на початку російсько-української війни, і відтоді допомагає українцям, ділячись бойовим досвідом та вміннями.