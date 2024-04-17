Про це йдеться у Telegram-каналі міністра.

“РЕБ ближньої дії, зокрема “окопний”, точково захищає військових та їхні позиції, бронетехніку, автомобілі для евакуації. Він глушить російські FPV-дрони, дрони-скидачі й дрони-розвідники. Це десятки тисяч збережених життів та одиниць техніки”, — повідомив міністр.

Він зауважив, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії, а завдяки системній роботі учасників кластера Brave1 ця сфера почала розвиватися, і вже сьогодні є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту.

“Більшу частину закупленого РЕБу Генштаб уже розподілив та передав військовим на найгарячіші ділянки фронту. Дякую партії “Слуга народу”, яка передала кошти на цю закупівлю. Парламентарі заощадили 180 мільйонів гривень зі щорічного державного фінансування й спрямували їх через UNITED24 на закупівлю РЕБ”, — сказав міністр.

Федоров додав, що надалі будуть контрактуватися нові партії РЕБів й наголосив, що стратегічне завдання — щоб кожен підрозділ ЗСУ та кожна одиниця техніки, яка потребує захисту РЕБ, його отримала.

“Ціллю Brave1 залишається пошук і підтримка розробників, щоб технологічно посилити військових”, — наголосив очільник мінцифри.