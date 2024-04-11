Про це пишуть ВМС ЗСУ.
“Станом на 08:00 11.04.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель – носій крилатих ракет “калібр”, загальним залпом до 4 ракет”, – йдеться у повідомленні.
Наразі у Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У ВМС ЗСУ зазначають, що у Середземному морі російська армія утримує один ворожий корабель – носій крилатих ракет “калібр”, загальний залп якого до 8 ракет.
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