Він може бути споряджений до 4 ракет "калібр".

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

“Станом на 08:00 11.04.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель – носій крилатих ракет “калібр”, загальним залпом до 4 ракет”, – йдеться у повідомленні.

Наразі у Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У ВМС ЗСУ зазначають, що у Середземному морі російська армія утримує один ворожий корабель – носій крилатих ракет “калібр”, загальний залп якого до 8 ракет.