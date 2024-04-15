“Даємо українцям усе, що просять для захисту”: Петер Стано про можливість збиття російських ракет країнами ЄС

Європейський союз готовий надати Україні необхідну підтримку у захисті від російських атак, але захист неба безпосередньо залежить від країн-членів ЄС, оскільки контроль над повітряним простором належить їм.

Про це на брифінгу з питань зовнішньої політики Єврокомісії заявив речник Єврокомісії Петер Стано.

Відносно можливості відбити ракетні удари, як у випадку з Ізраїлем, Стано відзначив, що це питання, яке належить до компетенції країн-членів ЄС, і Єврокомісія не має повноважень коментувати це.

“Це 2 різні речі з низки причин. Чи можемо ми вважати це прецедентом? Це хороше питання для країн-членів. ЄС не займається питаннями повітряного простору. Держави-члени контролюють власний повітряний простір для такого типу операцій, тому ми не можемо це коментувати. Щодо України я можу лише повторити те, що сказав наш верховний комісар: “Ми надаємо Україні все, про що вона просить, щоб захистити себе від російських атак”.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня Іран вдарив по Ізраїлю приблизно трьома сотнями ракет та дронів, схожими на ті, які передав кремлю і які щодня атакують територію України.