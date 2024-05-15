Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

“Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинуло двоє наших колег — оглядачів-ремонтників вагонів”, – йдеться у повідомленні.

Ворог обірвав життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження.

Укрзалізниця висловлює вдячність кожному працівнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю.