Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
“Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинуло двоє наших колег — оглядачів-ремонтників вагонів”, – йдеться у повідомленні.
Ворог обірвав життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження.
Укрзалізниця висловлює вдячність кожному працівнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю.
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