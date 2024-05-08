Від російських військ у Херсоні 8 травня постраждала залізнична інфраструктура, колії та вокзал пошкоджені.

Про це повідомляє “Укрзалізниця”.

Рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ тимчасово призупинили до Миколаєва. Пасажирів з Миколаєва до Херсона та назад доставляють автобусами.

“Усі 99 пасажирів у безпеці”, — запевнили в Укрзалізниці.

Інші поїзди продовжують рухатись за звичним графіком.

Раніше повідомлялося, що під час протиповітряного бою 8 травня українські війська знищили 59 ворожих повітряних цілей.