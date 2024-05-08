Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
Рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ тимчасово призупинили до Миколаєва. Пасажирів з Миколаєва до Херсона та назад доставляють автобусами.
“Усі 99 пасажирів у безпеці”, — запевнили в Укрзалізниці.
Інші поїзди продовжують рухатись за звичним графіком.
Раніше повідомлялося, що під час протиповітряного бою 8 травня українські війська знищили 59 ворожих повітряних цілей.
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