Про це повідомляє Укрзалізниця.
“Маємо сумну звістку з Харкова. Внаслідок обстрілу є втрати у родині залізничників. Загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження”, — йдеться в повідомленні.
Ще одна співробітниця залізниці зазнала пораення, їй надають медичну допомогу.
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Як наголосили в компанії, це був “черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі”.
Вранці 30 квітня російська армія завдала по Харкову ударів. Міський голова Ігор Терехов повідомив про два влучання, попередньо повідомлялося, що одна людина загинула, а семеро мешканців поранені.
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