Про це в Telegram повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, обстріл стався сьогодні приблизно о 20:00.

Під час обстрілу жінка перебувала на вулиці та отримала травми, несумісні з життям.

Деталі події уточнюються.

Армія РФ регулярно обстрілює Херсонську область. 18 квітня від комбінованих російських обстрілів було поранено троє людей. Від атак потерпали Херсон, Антонівка, Інженерне, Садове, Білозерка, Берислав, Львове, Михайлівка, Качкарівка, Зміївка, Тягинка, Шляхове, Одрадокам’янка та Милове.

Правоохоронці зафіксували пошкодження восьми приватних та п’яти багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, теплопроводу та газопроводу, а також службового автомобіля поліції.