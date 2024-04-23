У ніч на вівторок в Одесі через атаку російських дронів постраждали семеро людей, включно із двома дітьми. Щонайменше 14 квартир зазнали руйнування.

Про це повідомляють Сили оборони півдня, міський голова Одеси Геннадій Труханов та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В результаті російського обстрілу безпілотниками в житловому секторі Одеси пошкоджені будинки містян, сталося займання.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Врятовано 34 людей, з них три дитини.

Постраждало щонайменше 14 квартир.

“На місці ДСНС, Муніципальна варта, інші екстренні служби допомагають рятувати людей. Вже відомо про 7 постраждалих. Попередньо без загиблих”, – повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення.

Чиновник підтвердив дані, що через атаку росіян із застосуванням ударних дронів по Одеській області у місті було пошкоджено житлові будинки, сталося займання, та що рятувальникам вдалося врятувати 34 особи, з них 3 дітей.

“Поранення та ушкодження отримали 7 людей, з них 2 – діти. Їм надається вся необхідна медична допомога”, – додав він.