У п'ятницю, 24 травня, президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Харкова. Там він побував на місці розташування одного з найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України, по якому вчора росіяни завдали масованого ракетного удару.

Про це йдеться у дописі глави держави у Telegram-каналі.

“Вчора внаслідок російського ракетного удару тут загинуло семеро людей. Мої співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень. Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників…”, – сказав президент.

Він наголосив, що російський терор не залишиться безкарним, а Україна, крок за кроком, робитиме все можливе, аби Росія “відчувала наслідки й ціну свого зла”.

За словами власника поліграфкомбінату Сергія Політучого, удар по друкарні “Фактор груп” (Віват) у Харкові зменшить потужність галузі на 40%. За його оцінкою, російський удар знищив обладнання на близько 3-4 мільйонів євро – це якщо говорити про техніку, яку вже використовували. Нове таке обладнання може обійтись у 5-7 мільйонів євро.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки семеро людей загинули.