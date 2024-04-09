Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про загорання ракетного корабеля “Сєрпухов”.

Він наголосив, що корабель — складна техніка, і коли один з елементів не працює, це може призвести до неполадок у роботі інших систем.

“Якщо це зв’язок, якщо це системи автоматизації, то корабель має тепер відправитися на ремонт. Коли судна будували, то ні для кого не є таємницею, що, так само як і в літаках, там, окрім металу, кабелів та екіпажу, російського мало. Звісно, їм буде важко його відновлювати”, — сказав речник ВМС.

Він також зазначив, що в російських кораблях часто використовується обладнання і комплектуючі, які не виробляються в Росії, що ускладнює їхнє відновлення.

Плетенчук привів приклад малих ракетних суден РФ типу “Каракурт”.

“Каракуртів” цих уже побудовано чотири, п’ятий будують, але перший з них ще не пройшов держвипробування, а вже три роки в експлуатації. Проблеми з комплектуючими, звісно, росіяни мають”, — додав Плетенчук.