В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G.



Про це у Facebook написав Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації України.

«Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює 🤘», – зазначив посадовець.

Федоров додав, що:

«5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року. Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну».

Та подякував партнерам — компаніям Vodafone та Nokia — за важливий крок до впровадження 5G.