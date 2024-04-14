Про це Володимир Зеленський написав у мережі X (Twitter).
“Світ має все необхідне, щоб зупиняти будь-які ракети, “шахеди” та інші засоби терору. Світ потребує лише рішень, які можуть повернути справжню, надійну безпеку”, – йдеться у повідомленні глави держави.
Він зазначає, що Україна може зупинити російський терор, може убезпечити своє життя, життя всієї Європи та інших регіонів світу від розповзання зла.
Саме для цього ми потребуємо підтримки наших партнерів, і кожен день затримок із допомогою – це нові зруйновані будинки, це додаткові знищені життя, підсумував Зеленський.
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