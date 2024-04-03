Влада України поступово планує з партнерами на найближчі місяці, що і травень, і червень мають стати часом активності заради того, щоб досягти завдань держави у війні.

Про це Володимир Зеленський зазначив у вечірньому відеозверненні.

“Поступово плануємо й нашу роботу з партнерами на найближчі місяці – і травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні. Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів, має бути сильна відповідь на російські операції – будь-які російські операції“, – сказав глава держави.

Президент наголосив, що перемога України в цій війні – це історичний шанс зламати російський реваншизм. І Україна має цим шансом скористатися.

Станом на сьогодні Україна уклала вісім двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.