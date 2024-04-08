Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.
Зокрема, планується відкрити пункт пропуску “Велика Паладь — Надьгодош” для легкового транспорту, а також дозволити рух порожніх вантажівок з масою понад 7,5 тонн на пункті пропуску “Лужанка — Берегшурань”.
Також розглядається можливість будівництва нового вантажного пункту “Дийда — Берегдароц”, щоб збільшити пропускну здатність кордону між Україною та Угорщиною.
Після підписання відповідних змін до угоди, документи мають бути ратифіковані.
Віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков зазначив, що паралельно з цим триває робота для початку предметних перемовин щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною.
“Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону”, — сказав посадовець.
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