Україна та Угорщина узгодили відкриття нового пункту пропуску на кордоні між країнами.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Зокрема, планується відкрити пункт пропуску “Велика Паладь — Надьгодош” для легкового транспорту, а також дозволити рух порожніх вантажівок з масою понад 7,5 тонн на пункті пропуску “Лужанка — Берегшурань”.

Також розглядається можливість будівництва нового вантажного пункту “Дийда — Берегдароц”, щоб збільшити пропускну здатність кордону між Україною та Угорщиною.

Після підписання відповідних змін до угоди, документи мають бути ратифіковані.

Віцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков зазначив, що паралельно з цим триває робота для початку предметних перемовин щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною.

“Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону”, — сказав посадовець.