Про це глава держави повідомив у Telegram у п’ятницю, 19 квітня.
“Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність – життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту”, — наголосив Зеленський.
Зеленський наголосив, що українці завжди мають берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла.
Після того, як “активісти” зафарбували стелу на в’їзді в Донецьку область, на ній почали з’являтися нові підписи та наклейки Героїв.
Зараз стела знову повертає свій минулий вигляд.
Нагадаємо, 19 квітня президент України Володимир Зеленський прибув у Донецьку область. Він відвідав поранених українських військових та перевірив будівництво фортифікацій.
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