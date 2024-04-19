На в’їзді у Донецьку область 15 квіня зафарбували стелу з написами військових. Користувачі мережі були обурені, проте згодом військові почали поновлювати записи, до чого доєднався й сам президент.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п’ятницю, 19 квітня.

“Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність – життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту”, — наголосив Зеленський.

Зеленський наголосив, що українці завжди мають берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла.

Після того, як “активісти” зафарбували стелу на в’їзді в Донецьку область, на ній почали з’являтися нові підписи та наклейки Героїв.

Зараз стела знову повертає свій минулий вигляд.

Нагадаємо, 19 квітня президент України Володимир Зеленський прибув у Донецьку область. Він відвідав поранених українських військових та перевірив будівництво фортифікацій.