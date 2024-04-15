Оновили стелу і зафарбували написи військових при в'їзді на Донеччину: "Стерли пам'ять про всіх воїнів", - зазначають люди в мережі.

Фото і відео оновленої стели виклали в себе на сторінці в Instagram tp.pokrovsk.

У дописі зазначено ймовірні імена тих, хто був причетний. Йдеться про Вікторію Чорногор, Олега Боровика, Анатолія Шахова та Констянтина Деревінського.

На відео видно, що люди зняли наліпки, стерли написи та зафарбували стелу фарбами. Таким чином вони нещадно знищили пам’ять про військових, які героїчно боронять Донеччину від російських загарбників, кровопролитні бої за територію якої йдуть щоденно. Стела при вʼїзді залишалася тим знаковим місцем, яке символізувало непоборність духу українських воїнів.

Користувачі мережі відреагували на інцидент: в коментарях люди виражають обурення та незадоволення. Окрім звичайних українців, коментар залишили також Ігор Лаченков (телеграм-канал “Лачен пише”) та блогер Раміна Есхакзай.

Реагують на обурливий вчинок також і військові:

“Це не просто стіна, де хтось пише що завгодно, там взагалі не було написано нічого зайвого. Були наліпки підрозділів, котрі беруть участь у бойових діях, або волонтерські побажання. Було написано багато імен загиблих. І це стало певною меморіальною стіною, проте хтось чомусь вирішив, що це бруд, котрий можна просто зафарбувати та назвати це чисткою. Декілька жінок вирішили, що вони мають право на це. Принципово, що вони намагаються не зберегти пам’ять, а прикути до себе увагу таким чином”, – зазначив старший бойовий медик 78-го десантно-штурмового полку Олексій Васкевич у коментарі нашому виданню.

Олексій Васкевич також поділився пам’ятною фотографією попереднього вигляду стели.

Ініціатор розфарбування стели, Вікторія Чорногор, не розуміє засудження спільноти та проблему знищення пам’ятного місця.

Нагадаємо, що наприкінці березня військові вже оновлювали цю стелу. Про це повідомляв Генеральний штаб Збройних сил.

Більшість військових, волонтерів, медиків, капеланів, які їдуть в район бойових дій або виїжджають звідти після виконання завдань, охоче тут фотографуються. Тому бійці одного з підрозділів відновили фундамент біля стели, очистили місце від сміття, приварили й пофарбували металеві жердини для прапорів.

“На літерах, що на стелі, можна побачити безліч написів та синьо-жовтих стрічок. Це і особисті автографи бійців і навіть послання – агресору, що ішов у напрямку, куди послали російський корабель… Стела при вʼїзді до Донеччини залишається тим знаковим місцем, яка символізує непоборність духу українських оборонців на сході країни”, – йшлося у повідомленні Генштабу.