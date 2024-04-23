Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США, яка включала представників обох політичних партій.

Про це голова держави написав у Telegram.

“Під час зустрічі обговорили макрофінансову підтримку, військову допомогу, зокрема потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації та підтримку в розвитку української оборонної промисловості”, — зазначив він.

Зеленський висловив подяку конгресменам за їхній візит, особливо “після дуже потужного та критично важливого рішення”, на яке розраховував український народ.

Також були обговорені питання щодо підтримки України на шляху до вступу в НАТО, безпекові гарантії, українська “формула миру” та участь США в першому інавгураційному саміті миру.